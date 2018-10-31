مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع
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مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع

بورصة لندن
لندن - العرب اليوم

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 1.31 بالمائة، ما يعادل 92.25 نقطة، ليصل عند مستوى 7128.10 نقطة.

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مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع



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مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع



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