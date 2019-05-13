الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع قياسي

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع قياسي بلغ نسبة 2.41% أي ما يعادل 816 نقطة، وأقفل عند مستوى 33900 نقطة.

وبلغ حجم التداول 89963030 سهماً نفذت في 314 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 38 شركة فقط، وتراجعت قيمة أسهم 263 شركة، واستقرت قيمة أسهم 13 شركة.