الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة اليوم ، بقيادة أسهم التقنية والتجزئة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 65.53 نقطة، أو ما يعادل 0.30 في المئة، عند الافتتاح إلى 21857.73 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 12.02 نقطة، أو 0.51 في المئة، إلى 2363.12 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.94 نقطة، أو 1.05 في المئة، إلى 6257.86 نقطة عند الافتتاح.