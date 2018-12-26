الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع
آخر تحديث GMT21:10:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الامريكية
نيويورك ـ العرب اليوم

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة اليوم ، بقيادة أسهم التقنية والتجزئة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 65.53 نقطة، أو ما يعادل 0.30 في المئة، عند الافتتاح إلى 21857.73 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 12.02 نقطة، أو 0.51 في المئة، إلى 2363.12 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.94 نقطة، أو 1.05 في المئة، إلى 6257.86 نقطة عند الافتتاح.

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع



أخبار ذات صلة

GMT 21:08 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 7ر6 نقطة
العرب اليوم - بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 7ر6 نقطة

GMT 20:58 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

ميزانية مصرف لبنان تبين ارتفاعًا في احتياطات الذهب وتراجعًا في الموجودات بالعملة الأجنبية
العرب اليوم - ميزانية مصرف لبنان تبين ارتفاعًا في احتياطات الذهب وتراجعًا في الموجودات بالعملة الأجنبية

GMT 20:55 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولات 4 ملايين و 200 ألف طن
العرب اليوم - عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولات 4 ملايين و 200 ألف طن

GMT 20:51 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 31ر0 %
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 31ر0 %

GMT 20:47 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.13%
العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.13%

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع الأسهم الامريكية تستهل تعاملاتها على ارتفاع



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا أحمر وأسود أظهر قوامها الممشوق

بيلوتشي تتألق في مهرجان "مراكش الدولي للسينما"

مراكش_ العرب اليوم

بدت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، 54 عامًا، فاتنة وساحرة، خلال الحفل الختامي لمهرجان مراكش الدولي للسينما، وأثبتت للجميع أن العمر مجرّد رقم بالنسبة إليها، ولا شك في أن حضور الجميلة الإيطالية، أضاف سحرًا خاصًا على المهرجان. وتألقت بيلوتشي في فستان أحمر وأسود، أظهر قوامها الممشوق، كما لو أنها أرادت بذلك التأكيد على أنها لا تأبه بسنوات عمرها. وفاجأت بيلوتشي، الجميع أيضًا بإطلالتها الجذابة، خلال عرض فيلم "Asterix & Obelix: Mission Cleopatra"، ضمن فعاليات المهرجان السينمائي، ففي هذا الفيلم، تؤدي الجميلة بيلوتشي دور البطولة إلى جانب جيرار ديبارديو، وكريستيان كلافيه، وجمال دبوز، وآلان شابات، وكلود ريش وجيرارد دامون. وحرصت النجمة الإيطالية على التعبير عن شكرها وتقديرها للمغاربة، وعبّرت عن عشقها للمغرب، الذي سبق أن صوّرت فيه عددًا من أفلامها، وزارته في أوقات متفرقة، بينها مشاركات في عدد من دورات المهرجان الدولي للفيلم…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:39 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

اختيار نيك جوناس "الرجل الأكثر أناقة" لعام 2018 من قَبل GQ""
العرب اليوم - اختيار نيك جوناس "الرجل الأكثر أناقة" لعام 2018 من قَبل GQ""

GMT 02:32 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

"غرينوود مسيسيبي" تُلقب بعاصمة إشارات المرور
العرب اليوم - "غرينوود مسيسيبي" تُلقب بعاصمة إشارات المرور

GMT 04:15 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل خزانات الملابس العصرية المناسبة للمساحات الصغيرة
العرب اليوم - أفضل خزانات الملابس العصرية المناسبة للمساحات الصغيرة

GMT 06:37 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يحثُّ "الديمقراطيين" على قبول تمويل المشروع
العرب اليوم - ترامب يحثُّ "الديمقراطيين" على قبول تمويل المشروع

GMT 04:32 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

إنتقاد فريق "بي بي سي" الكوميدي لنشره فيديو مضحكًا على "تويتر"
العرب اليوم - إنتقاد فريق "بي بي سي" الكوميدي لنشره فيديو مضحكًا على "تويتر"

GMT 04:32 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

سمر مبروك تُصمّم مجموعة الشتاء وتُزيّنها بـ"الباييت البراق"
العرب اليوم - سمر مبروك تُصمّم مجموعة الشتاء وتُزيّنها بـ"الباييت البراق"

GMT 07:25 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

قصر "فو لو فيكومت" يستعد لأعياد الميلاد بأجواء مبهجة
العرب اليوم - قصر "فو لو فيكومت" يستعد لأعياد الميلاد بأجواء مبهجة

GMT 03:48 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

إيناس إسماعيل تكشف عن طريقة بسيطة لتصميم ماكيت الكريسماس
العرب اليوم - إيناس إسماعيل تكشف عن طريقة بسيطة لتصميم ماكيت الكريسماس

GMT 04:39 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

نفتالي بينيت يؤكد أنه لن يسمح بتنفيذ خطة ترامب للسلام
العرب اليوم - نفتالي بينيت يؤكد أنه لن يسمح بتنفيذ خطة ترامب للسلام

GMT 09:23 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

وفاة مصور صحافي تونسي بعدما أضرم النار في جسده
العرب اليوم - وفاة مصور صحافي تونسي بعدما أضرم النار في جسده

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:05 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

وفاة الناقد السينمائي أحمد رأفت بهجت
العرب اليوم - وفاة الناقد السينمائي أحمد رأفت بهجت

GMT 11:49 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام
العرب اليوم - خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام

GMT 12:23 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة 16 شخصًا وإصابة 37 آخرين بجروح في الجزائر
العرب اليوم - وفاة 16 شخصًا وإصابة 37 آخرين بجروح في الجزائر

GMT 12:04 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

الجدوى الاقتصادية لمشاركة القوات المسلحة في مشروعات الثروة الحيوانية
العرب اليوم - الجدوى الاقتصادية لمشاركة القوات المسلحة في مشروعات الثروة الحيوانية

GMT 18:16 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

وزارة الدفاع التونسية تكذّب تصريحات حمة الهمامي
العرب اليوم - وزارة الدفاع التونسية تكذّب تصريحات حمة الهمامي

GMT 03:31 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

عبد العزيز يؤكّد سعي الحكومة إلى تطوير سور العيون
العرب اليوم - عبد العزيز يؤكّد سعي الحكومة إلى تطوير سور العيون

GMT 12:37 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

إيقاف مختار روبو عن الترشح لرئاسة إقليم جنوب الغرب
العرب اليوم - إيقاف مختار روبو عن الترشح لرئاسة إقليم جنوب الغرب

GMT 12:48 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

السجن 3 سنوات لسارق أسلاك الهاتف في الجزائر
العرب اليوم - السجن 3 سنوات لسارق أسلاك الهاتف في الجزائر

GMT 12:30 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

رئيس الوزراء الصومالي يستقبل مبعوث الأمم المتحدة
العرب اليوم - رئيس الوزراء الصومالي يستقبل مبعوث الأمم المتحدة

GMT 12:01 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

بدوي يدعو الولاة إلى التنسيق بفعالية مع المنتخبين
العرب اليوم - بدوي يدعو الولاة إلى التنسيق بفعالية مع المنتخبين

GMT 12:20 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

أويحيى يستبعد حل المجلس الشعبي الوطني الجزائري
العرب اليوم - أويحيى يستبعد حل المجلس الشعبي الوطني الجزائري

GMT 00:53 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

ميريام كلينك تلتقط سيلفي عارية بسبب حيرتها في ارتداء الملابس
العرب اليوم - ميريام كلينك تلتقط سيلفي عارية بسبب حيرتها في ارتداء الملابس

GMT 10:45 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

في حب أحلام شلبي
العرب اليوم - في حب أحلام شلبي

GMT 06:01 2015 الإثنين ,24 آب / أغسطس

جزيرة الكنغر في أستراليا موطن لأكثر من 60 ألف حيوان جرابي
العرب اليوم - جزيرة الكنغر في أستراليا موطن لأكثر من 60 ألف حيوان جرابي

GMT 03:22 2014 الخميس ,14 آب / أغسطس

الفنّانة خلوي كارداشيان ترتدي فستانًا يكشف عن ساقيْها
العرب اليوم - الفنّانة خلوي كارداشيان ترتدي فستانًا يكشف عن ساقيْها

GMT 18:54 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

القائد العام يتفقد عددًا من أسلحة ووحدات قوة دفاع‎ البحرين
العرب اليوم - القائد العام يتفقد عددًا من أسلحة ووحدات قوة دفاع‎ البحرين

GMT 23:52 2013 الخميس ,13 حزيران / يونيو

روزي هنتنغتون وايتلي تعود للأضواء بمجموعة ملابس "ماركس آند سبنسر"
العرب اليوم - روزي هنتنغتون وايتلي تعود للأضواء بمجموعة ملابس "ماركس آند سبنسر"

GMT 16:31 2014 الثلاثاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

أحدث الصيحات العالميّة في مجال غُرف النوم مع أفرشة "الأندلس"
العرب اليوم - أحدث الصيحات العالميّة في مجال غُرف النوم مع أفرشة "الأندلس"

GMT 16:00 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

إقبال النساء البريطانيات على شراء الروبوت الجنسي "هنري"
العرب اليوم - إقبال النساء البريطانيات على شراء الروبوت الجنسي "هنري"

GMT 04:04 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

السيفي يكشف انتقال زحل إلى برج الجدي وتأثيره عام 2018
العرب اليوم - السيفي يكشف انتقال زحل إلى برج الجدي وتأثيره عام 2018

GMT 06:38 2016 الأربعاء ,04 أيار / مايو

نرجس عبد الكبير تقدم مجموعة من القفطان المغربي لموسم الصيف
العرب اليوم - نرجس عبد الكبير تقدم مجموعة من القفطان المغربي لموسم الصيف

GMT 12:05 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

ورق الجدران الملوّن لديكور جذّاب وأنيق في المنزل
العرب اليوم - ورق الجدران الملوّن لديكور جذّاب وأنيق في المنزل

GMT 09:25 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

محلّات ZARA تقدّم مجموعة الفرسان لشتاء 2017-2018
العرب اليوم - محلّات ZARA تقدّم مجموعة الفرسان لشتاء 2017-2018

GMT 01:46 2016 الجمعة ,20 أيار / مايو

منطقة المرسي أبو العباس يأتي إليها الزائرون من كل أقطار العالم
العرب اليوم - منطقة المرسي أبو العباس يأتي إليها الزائرون من كل أقطار العالم

GMT 13:05 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

الحريات الفردية من منظور القانون الجنائي
العرب اليوم - الحريات الفردية من منظور القانون الجنائي

GMT 12:16 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

مسعود بارزاني يؤكّد أنّ حدود الشرق الأوسط لم تعد موجودة إلّا على الورق
العرب اليوم - مسعود بارزاني يؤكّد أنّ حدود الشرق الأوسط لم تعد موجودة إلّا على الورق

GMT 02:03 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

جين فوندا تكشف عن أسباب وقوعها في غرام أزواجها
العرب اليوم - جين فوندا تكشف عن أسباب وقوعها في غرام أزواجها

GMT 00:34 2017 الإثنين ,27 آذار/ مارس

رانيا فريد شوقي تُعرب عن سعادتها بالمشاركة في "سلسال الدم"
العرب اليوم - رانيا فريد شوقي تُعرب عن سعادتها بالمشاركة في "سلسال الدم"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab