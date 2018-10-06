ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة أوضحت في تقريرها مايلي:

- تؤكد تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- تقول النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة.

- تقول إنها لا تتوقع إنحرافا جوهريا عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة.

- تقول ارتفاع النفقات في الميزانية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات.

- تقول إنها تتوقع أن تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين القادمين بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة.

- تقول إنها تتوقع استقرار النمو الاقتصادي في السعودية.

- تقول إنها تتوقع أن تبقى التوترات الطويلة الأمد بين السعودية وإيران مرتفعة.

- تقول إنها تتوقع أن يبقى انتاج النفط في السعودية حول المستويات الحالية.

- تقول إنها تتوقع أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيجري الحفاظ عليه.

- تقول إنه على الرغم من تزايد النفقات في الميزانية فإنها تتوقع أن يستمر تعزيز المالية العامة مع تزايد أسعار النفط في 201