ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها للسعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة أوضحت في تقريرها مايلي:
- تؤكد تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- تقول النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة.
- تقول إنها لا تتوقع إنحرافا جوهريا عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة.
- تقول ارتفاع النفقات في الميزانية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات.
- تقول إنها تتوقع أن تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين القادمين بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة.
- تقول إنها تتوقع استقرار النمو الاقتصادي في السعودية.
- تقول إنها تتوقع أن تبقى التوترات الطويلة الأمد بين السعودية وإيران مرتفعة.
- تقول إنها تتوقع أن يبقى انتاج النفط في السعودية حول المستويات الحالية.
- تقول إنها تتوقع أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيجري الحفاظ عليه.
- تقول إنه على الرغم من تزايد النفقات في الميزانية فإنها تتوقع أن يستمر تعزيز المالية العامة مع تزايد أسعار النفط في 201
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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