بورصة بيروت تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.01 % أي ما يعادل 1.78 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 2658 سهمًا بقيمة 20 مليونًا و 98 ألفًاو 19 دولار أمريكي نُفّذت من خلال 16 صفقة.