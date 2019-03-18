بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.67 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم و الأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.67 % أي ما يعادل 0.58 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 51 ألفاً و711 سهماً بقيمة 430 ألفًا و174 دولارًا نُفّذت من خلال 24 صفقة.

وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى تسعة ملايين و515 ألف دولار مقارنة مع 9 ملايين و451 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.