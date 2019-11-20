سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض اليوم



انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بمقدار 20 سنتاً أو نسبة 0.3% إلى 60.71 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار ستة سنتات أو نسبة 0.1% إلى 55.15 دولاراً أمريكياً.