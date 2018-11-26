البورصة المصرية تخسر 3.8 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل الصناديق الاستثمار والمؤسسات العربية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر3 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند 5ر741 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 2ر851 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 79ر0 % ليغلق عند مستوى 12ر13047 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 08ر680 نقطة، وامتدت موجة التراجع إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 26ر0 % لينهي التداولات عند مستوى 44ر1697 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 64 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 57 شركة وحافظت 44 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.