الأسهم الباكستانية تسجل ارتفاعًا بنسبة 2.15%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.15% بما يعادل 827 نقطة، وأقفل عند مستوى 38411 نقطة.

وبلغ حجم التداول 268794550 سهماً نفذت في 390 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 278 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 93 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.