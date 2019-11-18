بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.26 %

عاد مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، إلى العمل اليوم ولو بشكل خجول، وذلك إثر توقف قسري، نتيجة الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان.

وأغلق المؤشر على تراجع بنسبة 0.26%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 755.67 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1000 سهم، بقيمة 5 آلاف و60 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال صفقة واحدة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و466 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و485 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.