بورصة تونس تغلق على انخفاض

اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.20%، ليصل عند 6903.63 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.654 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.