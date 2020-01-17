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بورصة تونس تغلق على انخفاض

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العرب اليوم - بورصة تونس تغلق على انخفاض

البورصة التونسية
تونس - العرب اليوم

اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.20%، ليصل عند 6903.63 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.654 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.

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بورصة تونس تغلق على انخفاض بورصة تونس تغلق على انخفاض



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