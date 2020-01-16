بورصة تونس تنهى تعاملاتها على ارتفاع

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " تونندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.22%، ليصل عند 6917.59 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.789 مليون دينار تونسي أي بنحو 915 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 33 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.