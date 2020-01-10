بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.20%، ليصل عند 6869.63 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.379 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 31 شركة أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.