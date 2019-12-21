مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع .

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.59 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة ليصل إلى 28454.55 نقطة، فيما صعد ستاندرد اند بورز 18.82 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلاً 3221.19 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 37.74 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 8924.96 نقطة.