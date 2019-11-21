تراجع أسعار النفط بنسبة 0.35 %

تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بقيمة 22 سنتًا أو نسبة 0.35 % إلى 62.18 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتًا أو نسبة 0.35 % إلى 56.81 دولارًا أمريكيًا.