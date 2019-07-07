بورصة الكويت تستهل أسبوعها على ارتفاع مؤشرها العام ليلامس 2ر6006 نقطة



استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع قياسي في مؤشر العام ب8ر55 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6006 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 94ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر العام 2ر176 مليون سهم عبر 7235 صفقة نقدية بقيمة 14ر46 مليون دينار كويتي (نحو 8ر156 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22ر8 نقطة ليبلغ 9ر4791 نقطة بنسبة 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 86 مليون سهم تمت عبر 3327 صفقة نقدية قيمتها 2ر9 مليون دينار (نحو 28ر31 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر78 نقطة ليصل إلى 13ر6623 نقطة بنسبة 2ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 19ر90 مليون سهم تمت عبر 3908 صفقات بقيمة 8ر36 مليون دينار (نحو 12ر125 مليون دولار).