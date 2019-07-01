بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 5ر10 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5ر10 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5842 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر116 مليون سهم تمت من خلال 6218 صفقة نقدية بقيمة 7ر35 مليون دينار كويتي (نحو 3ر121 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4768 نقطة بنسبة 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 41 مليون سهم تمت عبر 1631 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 2ر12 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6391 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر75 مليون سهم تمت عبر 4587 صفقة بقيمة 12ر32 مليون دينار (نحو 2ر109 مليون دولار).