إنهيار أسعار الحديد في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الخميس

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع أسعار الحديد بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وهو ما يتوافق مع التوقعات بأن أسعار الحديد تتراجع مع هبوط أسعار البليت عالميًا، بجانب حالة الركود التى تمر بها الأسواق

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن كل من حديد العز، والجارحى، قاموا بإعلان تخفيض الأسعار ظهر اليوم الخميس .

وأكد رئيس شعبة مواد البناء، أن هناك نسبة ركود تضرب أسواق الحديد بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، موضحا أن هناك فروقات كبيرة في أسعار الشركات المختلفة، دون أن تختلف تكاليف الإنتاج من شركة إلى أخرى، حيث تضع كل شركة هامش الربح الذي يحلو لها ما يجعل السوق المحلي للحديد غير منتظم.

وسجلت أسعار حديد عز 11.850 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 ألف جنيها قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال "التخاين" إلى 11.650 ألف جنيها، مقابل 12 ألف جنيها قبل الخفض، وسجلت أسعار اللفف 11.550 ألف جنيها للطن.

وكان عز قد خفض أسعار "تخاين" الحديد التى تزيد أطوالها عن 16 مم بقيمة 200 جنيها الأسبوع قبل الماضى، وأعقبه قيام بعض المصانع الأخرى بتخفيض 100 جنيها لطن "التخاين"، ومع مطلع الأسبوع الجارى تراجعت أسعار حديد الجارحى بحوالى 200 جنيها مسجلة 11.900 ألف جنيها للطن.

وأعلنت شركة الجارحى اليوم الخميس، خفضا جديدا لأسعارها بقيمة 350 جنيها للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وجاء هذا الخفض تماشيا مع توقعات السوق نتيجة حالة الركود وتراجع الطلب على الحديد، وتراجع أسعار البيليت العالمية بحسب الزينى، متوقعا أن يقوم عدد آخر من المصانع بتخفيض أسعاره خلال الأيام المقبلة.