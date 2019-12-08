بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 89ر35 نقطة



استهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 89ر35 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6074 نقطة بنسبة 59ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر243 مليون سهم تمت من خلال 7976 صفقة نقدية بقيمة 7ر35 مليون دينار كويتي (نحو 3ر117 مليون دولار امريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4826 نقطة بنسبة 06ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 184 مليون سهم تمت عبر 4852 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 75ر51 نقطة ليصل لمستوى 4ر6707 نقطة بنسبة 78ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر59 مليون سهم تمت عبر 3124 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار .