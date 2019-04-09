بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تغلق على تراجع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.34%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليقفل عند مستوى 966.49 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و847 سهماً بقيمة 108 آلاف و495 دولاراً أميركياً نُفّذت من خلال 19 صفقة.

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و471 ألف دولار أميركي مقارنة مع 9 ملايين و503 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.