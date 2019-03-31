مؤشر الأسهم في بورصة بيروت يختتم أسبوعه على تحسّن

اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت، أسبوعه على تحسّن بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 972.70 نقطة.

وسجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعًا ليبلغ 98 ألفًا و186سهمًا بقيمة 681 ألفًا و564 دولارًا، مقابل 48 ألفًا و619 سهمًا بقيمة 211 ألفًا و70 دولارًا، الأسبوع السابق.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق إلى 9.48 مليار دولار، مقابل 9.36 مليار دولار بختام الأسبوع الماضي.