بورصة بيروت تغلق على تراجع الخميس

أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.71 % ، أي ما يعادل 0.66 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 42 ألفاً و 822 سهماً بقيمة 264 ألفاً و 968 دولاراً، نفذت في 49 صفقة.