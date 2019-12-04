مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,544.12 بارتفاع وقدره 3.58 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 763.56 بارتفاع وقدره 0.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 5 ملايين و725 ألفا و178 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و13 ألفا و939 دينارا بحرينيا تم تنفيذها خلال 67 صفقة.