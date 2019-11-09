بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.97٪، ليغلق عند مستوى 758.59 نقطة.

واستحوذ القطاع المصرفي على غالبية القيمة المتداولة بحصة بلغت 72.58٪ ، كما استحوذ القطاعان العقاري والصناعي على الحصة المتبقية البالغة 25٪ و 2.42٪ على التوالي.

أما في قطاع العقارات، سجلت أسهم سوليدير أو سوليدير بزيادة أسبوعية بنسبة 6.11٪ و 16.63٪ لتبلغ 5.04 دولار و 5.54 دولار على التوالي.