تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 1.10 %

تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 سبتمبر 2019م، بقيمة 253 مليارات ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و453 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.87 %، مقيّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 153 مليار ليرة، وكذلك انخفاض العملة المتداولة بمقدار 47 مليارًا.

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع، باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 181 ملياراً و85 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 76 مليون دولار، بالتزامن مع انخفاض الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 296 مليار ليرة.