تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 110
آخر تحديث GMT21:44:27
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 1.10 %

العرب اليوم -

العرب اليوم - تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 1.10 %

بورصة بيروت
بيروت - العرب اليوم

تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 سبتمبر 2019م، بقيمة 253 مليارات ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و453 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.87 %، مقيّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 153 مليار ليرة، وكذلك انخفاض العملة المتداولة بمقدار 47 مليارًا.

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع، باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 181 ملياراً و85 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 76 مليون دولار، بالتزامن مع انخفاض الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 296 مليار ليرة.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 110 تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 110



أخبار ذات صلة

GMT 19:47 2019 السبت ,28 أيلول / سبتمبر

بورصة باريس تغلق مرتفعة
العرب اليوم - بورصة باريس تغلق مرتفعة

GMT 23:17 2019 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال اليمنى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال اليمنى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

GMT 23:16 2019 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار التونسى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

GMT 23:15 2019 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال القطرى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

GMT 23:14 2019 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية
العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الريال العمانى اليوم 26 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تميّز بقصة الأرجل الواسعة والمستقيمة مع سحاب أمامي

اعتمدي صيحة الجمبسوت بأسلوب نجوى كرم مؤخرًا لإطلالة عصرية وأنيقة

بيروت -العرب اليوم

سحرنا على المسرح بفساتينها الراقية، لكن النجمة نجوى كرم تفاجئنا أيضًا في الفترة الأخيرة بإطلالاتها الكاجوال الأنيقة وخصوصًا صيحة الجمبسوت بقصات وألوان مختلفة، فتتألق بلوكات شبابية وعصرية تليق بقوامها الرشيق.   في أحدث صورة نشرتها نجوى على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، تألقت بلوك عصري مؤلف من جمبسوت دينيم بأكمام نصفية مثنية، وتميّز بقصة الأرجل الواسعة والمستقيمة، مع سحاب أمامي، جيبين كبيرين، إضافة الى الحزام الذي حدّد خصرها النحيف.   وقد زيّنت نجوى هذه الإطلالة الكاجوال بمجوهرات أنيقة، عبارة عن خاتم من الألماس وحجرة كبيرة من الياقوت وأقراط دائرية كبيرة.   وكانت نجوى قد تألقت مؤخراً لدى توجهها الى المغرب بجمبسوت أحمر نسقت معه حقيبة شانيل باللون الزهري، وإختارت أن تطل في المؤتمر الصحافي الذي سبق حفلها ف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:42 2019 السبت ,28 أيلول / سبتمبر

إطلالة غريبة لهند صبري وسماح أنور وساندي في ختام مهرجان الجونة
العرب اليوم - إطلالة غريبة لهند صبري وسماح أنور وساندي في ختام مهرجان الجونة

GMT 08:15 2019 السبت ,28 أيلول / سبتمبر

أفضل 5 وجهات ساحرة في ميانمار لقضاء مغامرات مميزة
العرب اليوم - أفضل 5 وجهات ساحرة في ميانمار لقضاء مغامرات مميزة

GMT 03:07 2019 السبت ,28 أيلول / سبتمبر

ألوان ورق جدران تناسب كلّ الفصول والصارخة تقتصر على موسم الصيف
العرب اليوم - ألوان ورق جدران تناسب كلّ الفصول والصارخة تقتصر على موسم الصيف

GMT 05:45 2019 السبت ,28 أيلول / سبتمبر

حمدوك يدعو إلى رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب
العرب اليوم - حمدوك يدعو إلى رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب

GMT 03:18 2019 السبت ,28 أيلول / سبتمبر

رئيس السلفادور يلتقط "سيلفي" قبل إلقاء خطابه في الأمم المتحدة
العرب اليوم - رئيس السلفادور يلتقط "سيلفي" قبل إلقاء خطابه في الأمم المتحدة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 00:37 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

أروع الجزر السياحية لعطلة الخريف من بينها "بروسيدا" الإيطالية
العرب اليوم - أروع الجزر السياحية لعطلة الخريف من بينها "بروسيدا" الإيطالية

GMT 19:24 2016 الجمعة ,05 شباط / فبراير

خطوات أساسية مهمة لتصميم جلسة خارجية أنيقة ومريحة
العرب اليوم - خطوات أساسية مهمة لتصميم جلسة خارجية أنيقة ومريحة

GMT 01:01 2015 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أوزبكستان تستقبل الوفود السياحية للتعرف على التراث الإسلامي
العرب اليوم - أوزبكستان تستقبل الوفود السياحية للتعرف على التراث الإسلامي

GMT 23:34 2016 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

معتقدات متوارثة عن الفتاة السمراء
العرب اليوم - معتقدات متوارثة عن الفتاة السمراء

GMT 12:17 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

3 نصائح للرجال لاختيار لون ربطة العنق المناسبة
العرب اليوم - 3 نصائح للرجال لاختيار لون ربطة العنق المناسبة

GMT 05:54 2018 السبت ,14 تموز / يوليو

السياح يستمتعون بأشعة الشمس وصفاء الطقس في مدينة نابل
العرب اليوم - السياح يستمتعون بأشعة الشمس وصفاء الطقس في مدينة نابل

GMT 05:58 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

تمارين رياضية ووصفات منزلية للحصول على أرداف جذّابة‎
العرب اليوم - تمارين رياضية ووصفات منزلية للحصول على أرداف جذّابة‎

GMT 04:06 2016 السبت ,23 تموز / يوليو

اكتشاف طريقة لتغيير سن اليأس من خلال تجديد المبايض 
العرب اليوم - اكتشاف طريقة لتغيير سن اليأس من خلال تجديد المبايض 

GMT 20:08 2018 السبت ,31 آذار/ مارس

أفكار لإضافة النباتات الخضراء إلى المنزل في فصل الربيع
العرب اليوم - أفكار لإضافة النباتات الخضراء إلى المنزل في فصل الربيع

GMT 08:43 2016 الإثنين ,06 حزيران / يونيو

نسمة عطية تدعو الى تغيير ديكور المنزل لاستقبال شهر رمضان
العرب اليوم - نسمة عطية تدعو الى تغيير ديكور المنزل لاستقبال شهر رمضان

GMT 05:30 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر

كيندال جينر تتألق بفستان جذاب باللون الأبيض
العرب اليوم - كيندال جينر تتألق بفستان جذاب باللون الأبيض

GMT 16:35 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطس

تفاصيل تعاقدات النادي الأهلي السعودي لتقوية مراكزه
العرب اليوم - تفاصيل تعاقدات النادي الأهلي السعودي لتقوية مراكزه

GMT 11:28 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو

نيرمين سفر ترقص شبه عارية مع العلم التونسي
العرب اليوم - نيرمين سفر ترقص شبه عارية مع العلم التونسي

GMT 05:03 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو

تعرفي على اتيكيت ترتيب السفرة الصحيح والمناسب
العرب اليوم - تعرفي على اتيكيت ترتيب السفرة الصحيح والمناسب

GMT 04:43 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

زراعة "الكاكو" تُدّمر غابات غانا وساحل العاج
العرب اليوم - زراعة "الكاكو" تُدّمر غابات غانا وساحل العاج

GMT 03:55 2017 الخميس ,26 تشرين الأول / أكتوبر

أرشيف أعمال "بابلو بيكاسو" داخل متحف القلعة في أنتيبس
العرب اليوم - أرشيف أعمال "بابلو بيكاسو" داخل متحف القلعة في أنتيبس

GMT 08:57 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبر

قطاع السيارات الأسترالي يصنع آخر إصدار من طراز "هولدن"
العرب اليوم - قطاع السيارات الأسترالي يصنع آخر إصدار من طراز "هولدن"

GMT 07:58 2016 الأربعاء ,27 إبريل / نيسان

ألي لاعب توتنهام يواجه قرار الإيقاف حتى نهاية الموسم
العرب اليوم - ألي لاعب توتنهام يواجه قرار الإيقاف حتى نهاية الموسم

GMT 12:05 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

عبد اللطيف الحلو يؤكد أن تعادل سورية أمام أوزباكستان نتيجة إيجابية
العرب اليوم - عبد اللطيف الحلو يؤكد أن تعادل سورية أمام أوزباكستان نتيجة إيجابية

GMT 01:32 2017 الأربعاء ,01 آذار/ مارس

اليرقات تصدر اهتزازات تحذيرية للحشرات بشأن الطعام
العرب اليوم - اليرقات تصدر اهتزازات تحذيرية للحشرات بشأن الطعام

GMT 05:13 2017 الجمعة ,21 إبريل / نيسان

مولود برج الثور يتميز بشخصية صلبة تعكس الرغبة في الوصول إلى الهدف
العرب اليوم - مولود برج الثور يتميز بشخصية صلبة تعكس الرغبة في الوصول إلى الهدف
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab