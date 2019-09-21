بورصة باريس تغلق مرتفعة

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.56 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 31.70 نقطة ليصل إلى مستوى 5690.78 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.9 مليارات يورو.