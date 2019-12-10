بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع



انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5.05 نقطة ليبلغ مستوى 6100.7 نقطة بنسبة 0.08%

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 141.9 مليون سهم تمت من خلال 8192 صفقة نقدية بقيمة 32.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4822 نقطة بنسبة 0.26% من خلال كمية أسهم بلغت 89.2 مليون سهم تمت عبر 3646 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار.

كما زاد مؤشر السوق الأول 1.53 نقطة ليصل إلى مستوى 6748.7 نقطة بنسبة 0.02% من خلال كمية أسهم بلغت 52.7 مليون سهم تمت عبر 4546 صفقة بقيمة 25.3 مليون دينار.