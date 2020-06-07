الأمانة العامة للجان الضريبية فى السعودية تستمر في تفعيل خدمة التواصل المرئي

أعلنت الأمانة العامة للجان الضريبية عن استمرارها في توفير خدمة التقاضي عن بُعد من خلال التواصل المرئي مع اللجان الضريبية، وذلك لضمان تطبيق إقامة الجلسات وفق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور، وحرصاَ على تجنب إطالة أمد التقاضي.

وبينت أن الخدمة تتضمن التحقق من صحة تبليغ الأطراف من خلال الوسائل الإلكترونية بوقت كافٍ، إضافة إلى أن التبليغ المرسل يرفق به دليل لشرح آلية الدخول للاستفادة من الخدمة.

وقد بلغ عدد الجلسات المنظورة منذ تفعيل خدمة التواصل المرئي بتاريخ 13 مايو 2020. حتى 7 يونيو 2020. (183 جلسة) أمام مختلف دوائر اللجان الضريبية، فيما أًصدرت خلالها قرارات بما مجموعة (175 قرار)، فيما بلغ إجمالي الدعاوى المقيدة منذ العمل بقرار تعليق الحضور 3,539دعوى.

وتأتي هذه الخدمة تأكيدًا لدور الأمانة العامة للجان الضريبية في دعم القطاع الضريبي بالمملكة، وسعيها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وفي إطار مواجهة الظروف الحالية بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة تحت شعار (نعود بحذر).