تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 46ر89 نقطة ، أو 42ر0% ، ليصل إلى 77ر21374 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 28ر7 نقطة، أو 45ر0% ، ليصل إلى 22ر1606 نقطة.