إغلاق سوق الأسهم اليابانية على استقرار

تراجع المؤشر نيكي الياباني من أعلى مستوى في شهرين ليغلق مستقرا اليوم, في الوقت الذي يلتقط فيه المستثمرون أنفاسهم بعد ارتفاعات المؤشر في الآونة الأخيرة بينما تكبح بعض أرباح الشركات التي جاءت مخيبة للتوقعات أداء السوق عموما.

ونزل نيكي 0.02 % إلى 21139.71 نقطة بعدما ارتفع المؤشر القياسي إلى 21235.62 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 18 ديسمبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 % إلى 1589.81 نقطة.