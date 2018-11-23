ؤ40 مدربًا بالجهاز الإدارى للدولة

اختتم مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات دورة تدريب المدربين T. O. T"، والتى عقدت لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام تدريبية، لـ 40 من العاملين بمؤسسات الجهاز الإدارى للدولة، والذين تم اختيارهم من خلال لجنة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز والمهندس جاسر عمران رئيس المركز.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات للمدربين بالجهاز الإدارى للدولة، ومن المقرر إطلاقها قريبا، ويعد هؤلاء المتدربين أول المسجلين في هذه القاعدة، مشيرا إلى أن الجهاز سيقوم بتنظيم دورات تدريبية متنوعة خلال الفترة القادمة، حيث يعول على ما يسمى بوكلاء التغيير وهم موظفو الجهاز الإداري الأكفاء في نقل خبراتهم لزملائهم والارتقاء بالعمل الحكومي .

وطالب موظفو الجهاز الإداري للدولة بالاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظم لهم، حيث يتم اختيار موضوعاتها بعناية شديدة، للإسهام في رفع كفاءتهم والتي ستنعكس على الخدمات المقدمه للمواطنين، مشددا على أنه سيتم التواصل مع المتدربين وموافاتهم بمواد تدريبية متنوعة .

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان عبدالمحسن مدير عام برامج الإدارة الوسطى والإشرافية إن الدورة التدريبية ركزت على محورين الأول يتعلق بكيفية إعداد المواد العلمية وتصميم البرامج التدريبية وصولا إلى تصميم الجلسة التدريبية، بينما تناول المحور الثاني على مهارات العرض والتقديم وكيفية التواصل مع أنماط مختلفة من المتدربين.

وأشار إلى أنه تم عقد ورش عمل خلال الأسبوع الثاني من البرنامج لمدة 5 لقاءات تدريبية، قام فيها المتدربون بعرض وتقديم موضوع لمدة ربع ساعة لتقييم مهاراتهم في عرض وتوصيل المعلومة.

وفي ختام الدورة قام كل متدرب بتنفيذ عرض لمدة 5 دقائق، وتم تقييمه من المدربين ولجنة مشكلة لتقييم العروض إلى جانب زملاءه وهو ما يعرف بتقييم النظراء.