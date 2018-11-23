الإسكان تنظم المؤتمر الدولى نحو بنية تحتية مستدامة

تنطلق غدًا السبت، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى "جيوميست 2018"، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والعالم العربى"، الذى تُنظمه وزارة الإسكان، ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و‪تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز يُنظم المؤتمر بالشراكة مع المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية (SSIGE)، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات المحلية والدولية المتخصصة فى مجالات الهندسة الجيوتقنية، والبنية التحتية المستدامة، والطرق، والنقل.

وأكد الدكتور خالد الذهبى، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى انطلاقًا من دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، فى دفع عجلة البحث العلمى، فى مجال البنى التحتية المستدامة.