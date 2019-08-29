السيسي يوافق على إلغاء تأشيرات السفر بين مصر وأذربيجان لفئات محددة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وأذربيجان لإلغاء تأشيرات السفر لفئات معينة من مواطني البلدين.

وبناء على القرار الموقع في باكو في 2010 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم فقد تمت الموافقة على اتفاق حكومي بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة.