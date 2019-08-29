سوريا وروسيا تعززان التعاون الاقتصادي باتفاقية جديدة

وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية اليوم الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، وشملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي، المنعقد حاليا بدورته الـ61 في العاصمة السورية بمشاركة عربية وأجنبية فعالة.