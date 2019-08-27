38 دولة ترفع أعلامها في معرض دمشق الدولي رغم الحرب والعقوبات

تنطلق يوم الأربعاء فعاليات معرض دمشق الدولي تحت شعار "من دمشق.. إلى العالم"، بمشاركة دولية واسعة، لتؤكد سوريا بذلك أنها ماضية في البناء والإعمار رغم الحرب والعقوبات الغربية.