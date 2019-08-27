واشنطن تهدد من يشاركون في معرض دمشق الدولي بعقوبات

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على رجال الأعمال والشركات التي ستشارك في معرض دمشق الدولي الذي تفتتح فعالياته، غدا الأربعاء، ودعتهم إلى التراجع عن مشاركاتهم.

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق على حسابها الرسمي في "فيسبوك" إنها تلقت تقارير عن أن بعض رجال الأعمال في الشرق الأوسط، أو غرفا تجارية، يخططون للمشاركة في معرض دمشق الدولي للتجارة.