أسعار مواد البناء الخميس

تباينت أسعار الأسمنت، اليوم، الخميس، وسجل سعر الأسمنت المسلح 828 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 830 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 830 جنيهًا، وأسمنت طرة 828 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 828 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 825 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1800 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيها، وسوبر سيناء 1750 جنيه، و رويال العادة 1750 جنيها للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1800 جنيها للطن.

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 770 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 750 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 750 جنيها للطن.

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 850 جنيها للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 870 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار الحديد بالأسواق اليوم، وسجل سعر «حديد عز» 12 ألفًا و330 جنيهًا للطن، و«بشاي» 12 ألفًا و250 جنيها للطن، و«المصريين» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، و«الجيوشي» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد «مصر ستيل» إلى 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن، و«العتال» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد «عطية» 12 ألفًا و200 جنيه، و«العشري» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.