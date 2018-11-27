أسعار الأسمنت والحديد اليوم

تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 27 -11- 2018، ما بين 840 جنيها للطن و868 جنيها بانخفاض نحو 10 جنيهات.

وسجل سعر الطن من مصر بنى سويف 868 جنيها للطن، وسجل كل من السويدي وأسمنت المسلح 853 جنيها للطن.

وسجل سعر طن حلوان وطرة والسويس 848 جنيها، فيما سجل طن اسيك وجنوب الوادي 845 جنيها، تلاه طن أسوان وسيناء بسعر 843 جنيها، واخيرا سجل طن الصخرة والمسلة 840 جنيها للطن كحد أدنى للسعر.

واستقرت اسعار الحديد عند معدلاتها السابقة، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.