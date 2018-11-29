البنك المركزي يربط ودائع بقيمة 167.4 مليون جنيه

أعلن البنك المركزي، عن ربط ودائع بقيمة بلغت نحو 167.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، في عطاءات الودائع المربوطة.

وقبل المركزي ودائع من البنوك بقيمة 92.4 مليار جنيه اليوم، في عطاء الودائع المرتبطة بـ"الكوريدور" لأجل 42 يوما.

وبحسب بيانات المركزى، ربط البنك ودائع بقيمة بلغت نحو 75 مليار جنيه لمدة 7 أيام في عطاء العائد الثابت أمس. ويأتى ذلك ضمن خطة البنك المركزى لتقليل معدلات السيولة، والسيطرة على معدلات التضخم.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة، لإدارة مستويات السيولة.

وتستهدف الودائع المربوطة خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، ومحاربة التضخم، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يحدث فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.