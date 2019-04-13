مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعًا 269.22 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 26412.27 نقطة بينما صعد ستاندرد آند بورز 19.12 نقطة، أو 0.66 بالمئة ليغلق عند 2907.44 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 36.81 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 7984.16 نقطة.