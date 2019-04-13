الأسهم في بورصة بيروت يختتم أسبوعه على تراجع

اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت، أسبوعه على تراجع بنسبة 3.17 في المئة ليغلق عند مستوى 941.86 نقطة.

وسجّل معدل الأسهم المتداولة انخفاضًا ليبلغ 31 ألفًا و 678 سهمًا بقيمة 188 ألفًا و 241 دولاراً أمريكيًا، مقابل 98 ألفًا و 186 سهمًا بقيمة 681 ألفًا و 564 دولارًا، الأسبوع السابق.

كما انحفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 9.41 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى 9.18 مليار دولار هذا الأسبوع.