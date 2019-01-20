شكري يؤكد أن مصر مستعدة لنقل خبرتها في الكهرباء

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته في القمة الاقتصادية التنموية في بيروت، أن "ملف الطاقة من أولويات القمة، ومصر تعلن استعدادها لنقل خبرتها في مجال الكهرباء".