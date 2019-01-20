درغام يؤكد أنه لا يمكن فصل القمة عن أزمة النزوح

إستغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في بيان اليوم، "إصرار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي على التغريد منفردا خارج السرب، وكأنه يريد المعارضة فقط لأجل المعارضة لا لشيء آخر".

وسأل: "كيف يمكن فصل القمة العربية الاقتصادية التي تعقد في بيروت، عن أزمة النازحين السوريين؟ وكيف يمكن تحييد أزمة النزوح عن واقعنا الحالي؟ ومن يتحمل مليارات الدولارات التي تكبدها لبنان بسبب أزمة النازحين؟". ورأى أن "مواجهة الواقع الحالي يبدأ بالاعتراف بالأزمة والكف عن اتباع سياسة طم الرؤوس في الرمال، والعمل سريعا على توفير شروط ملائمة لعودة آمنة للنازحين الى بلدهم".

واعتبر أن "كلام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، تطبيق لسياسة وقرارات مجلس الوزراء، وأقل الايمان دعوة المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، من دون ربط ذلك بالحل السياسي". وشدد على أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أطلق في كلمته اليوم المبادرات لقيادة البلد الى بر الأمان، وانتشاله من واقع التعثر الداخلي والتبعثر الذي يعيشه الوطن العربي".