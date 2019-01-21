استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين متجاهلاً المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والبيانات التي أظهرت أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل حاد في 2018.

وأجمع المتعاملون في العملة على أن الدولار سيشهد ضعفاً مع بداية عام 2019 وتوقعوا أن يوقف مجلس البنك المركزي الأميركي زيادات أسعار الفائدة وأن يتباطأ الاقتصاد بعدما لقي دعماً العام الماضي.

لكن الدولار سجل أول مكسب أسبوعي منذ منتصف كانون الأول بفضل آمال تقليص حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات أفضل من المتوقع للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية اليوم الاثنين عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 96.394 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الثاني.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1376 دولار، لكنه ظل قريباً من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1353 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.

واستقر الاسترليني عند 1.2873 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7155 دولار أميركي بعدما أغلق يوم الجمعة منخفضاً 0.3%.