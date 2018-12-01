ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية السبت

استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 بين 815 و860 جنيها للطن، عند نفس معدلات نهاية الأسبوع.

وسجلت شركة مصر بنى سويف 860 جنيها للطن، تلاها أسمنت العسكرى والعريش بـــ835 جنيها، والسويدي وأسيك المنيا 830 جنيها.

وسجل الطن من الشركة العربية للأسمنت ولافارج وأسيك حورس 825 جنيها للطن، وتبعه الصخرة وميديكوم أسوان 820 جنيها للطن، وأخيرا سجل الطن من العربية للأسمنت "النصر" 815 جنيها وهو أقل سعر اليوم.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.