الرئيس السنغالي يحث الشركات الألمانية على الاستثمار في بلاده

حث الرئيس السنغالى "ماكى سول" الشركات الألمانية على المشاركة فى المشروعات الاستثمارية فى بلاده .

وقال الرئيس ماكى سول "إن السنغال دولة تفتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب ، وإن ألمانيا تتسم بمزايا تنافسية هامة ولديها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتقدم خدمات ذات جودة عالية، وإننى أدعو الشركات الألمانية إلى الاستثمار فى السنغال لأنها دولة منفتحة ولأن اقتصادها ينمو بسرعة".

وأضاف "إننا نعطى أولوية للبنية الأساسية، ونحن نحتاج إلى خدمات مختلفة فى مجالات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحى، بالاضافة إلى دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتدريب المهنى".

ومضى قائلا "إننا ندعو الأجانب للاستثمار فى السنغال، ونشجع الشركات السنغالية أيضا على الاستثمار، وقد فازت شركات سنغالية بما يتراوح من ستين فى المائة إلى سبعين فى المائة من التعاقدات العامة فى مجال الاستثمار".

وفيما يتعلق بالديمقراطية ، أكد الرئيس السنغالى أن أفريقيا لاتحتاج إلى أى دروس فى الديمقراطية، وبالتالى فإن السنغال لا تريد درسا فى الديمقراطية، مشيرا إلى أن بلاده دولة ديمقراطية، وأنه لا يقبل أى اتهامات لا أساس لها من الصحة من أى أحد فيما يتعلق بهذا الشأن.