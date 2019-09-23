تراجع سعر الذهب بنسبة 0.2 %

بلغ سعر أونصة الذهب الفوري اليوم 1514.44 دولارًا أمريكيًا إذ تراجع بنسبة 0.2 % ، فيما ارتفع سعر أونصة عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5 % إلى 1521.90 دولارًا أمريكيًا.

جاء ذلك التراجع على خلفية ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بخصوص مفاوضات التجارة الأمريكية- الصينية وتصاعد التوترات بإقليم الشرق الأوسط.