البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.48 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.48 %, ما يعادل 2.48 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 521.71 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 119,520 سهماً, بقيمة إجمالية بلغت 155,234 دولاراً نفذت خلال 71 صفقة.