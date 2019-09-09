البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.33 % ما يعادل 1.71 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 519.23 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 379,470 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 498,502 دولاراً نفذت من خلال 98 صفقة.