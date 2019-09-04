البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 001
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البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %

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العرب اليوم - البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %

البورصة الفلسطينية
القدس المحتلة - العرب اليوم

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 % ما يعادل 0.04 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 521.63 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197,884 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 327,449 دولاراً نفذت من خلال 88 صفقة.

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البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 001 البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 001



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