البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 % ما يعادل 0.04 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 521.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197,884 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 327,449 دولاراً نفذت من خلال 88 صفقة.